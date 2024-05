Israëlische leger roept op tot evacuatie burgerbevolking Oost-Rafah

Een journalist van Al Jazeera in Rafah stelt echter dat de aangewezen humanitaire zones niet veilig zijn. "Deze zones worden constant aangevallen, het westen van Khan Younis, of hier, in Rafah", zegt hij. Omdat de onderhandelingen tussen Israël en Hamas dreigen stuk te lopen, zijn de afgelopen dagen al meerdere burgers vertrokken uit Rafah. "Maar niet per se naar de aangewezen evacuatiezones, want ze geloven niet wat Israël zegt", aldus de verslaggever.

Delegaties van Israël en Hamas hebben afgelopen weekend opnieuw gesproken over een bestand, maar dat lijkt niets te hebben opgeleverd.

In en rond Rafah wonen ongeveer 1,4 miljoen mensen. De meesten zijn vluchtelingen en verblijven in tentenkampen. Voor de inval van Israël woonden er ongeveer 275.000 mensen in de Zuid-Gazaanse stad.

Vrees voor bloedbad

De Israëlische minister van Defensie Gallant heeft het belang van een grondoffensief in Rafah verdedigd tegenover zijn Amerikaanse ambtgenoot Austin. Volgens hem is een inval nodig, omdat Hamas voorstellen over een bestand waarin de vrijlating van de gijzelaars is opgenomen afwijst.

De Verenigde Staten hebben er meermaals bij Israël op aangedrongen om Rafah niet binnen te vallen omdat wordt gevreesd voor een bloedbad. "Dat leidt tot nog meer doden onder onschuldige burgers, verergert de trieste humanitaire crisis, vergroot de anarchie in Gaza en isoleert Israël internationaal nog meer", zei veiligheidsadviseur Sullivan eerder.