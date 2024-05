Utrechtse Domtoren krijgt opgeknapte wijzerplaten na vijf jaar terug

De Domtoren in Utrecht krijgt vandaag zijn gigantische wijzerplaten terug. Die werden in 2019 verwijderd vanwege een langdurige restauratie van de toren. "Wijzerplaten met een doorsnede van vier meter terughangen op 55 meter hoogte. Zoiets doe je niet iedere dag", zegt wethouder Vastgoed Dennis de Vries.

De onderdelen zijn de afgelopen jaren opgeknapt, geschilderd en voorzien van een nieuwe laag bladgoud.

Het terughangen van de in totaal 48 cijfers (4 keer 12 stuks) is een gigantische klus. Volgens RTV Utrecht was er al vroeg in de ochtend al veel bedrijvigheid op het Domplein in het hartje van de stad.

Aan elke zijde van de toren wordt een opgeknapt uurwerk geïnstalleerd. Als de eerste twee uurwerken hangen, wordt de hijskraan verplaatst naar het Academiegebouw. De klus is mogelijk in één dag geklaard, maar kan ook langer duren.

Tijd nog niet zichtbaar

Als de wijzerplaten hangen, zijn ze eerst nog deels bedekt door steigers. Die moeten snel worden weggehaald, maar wanneer dat gebeurt is onbekend.

Utrechters die graag naar de Domtoren kijken voor het tijdstip, moeten nog even geduld hebben. De uurwerken worden niet meteen aangesloten. Naar verwachting gebeurt dat eind mei.

Domtorenbeheerder Jaap van Engelenburg heeft de wijzerplaten gemist: "Het net is alsof iemand zijn baard afscheert. Je denkt: wat heeft die toren ineens een blotebillengezicht", zei hij nadat de wijzerplaten waren weggehaald.