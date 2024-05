Postzegels duurder na nieuw verlies voor PostNL

Het versturen van een brief wordt vanaf juli duurder. PostNL verhoogt over twee maanden de prijs van een postzegel met vijf cent, naar 1,14 euro. Dat heeft PostNL bekendgemaakt bij de publicatie van de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar.

Daarin bleek dat het bedrijf in de rode cijfers is gezakt. In het eerste kwartaal boekte PostNL een verlies van 8 miljoen euro. Een jaar geleden bleef er in dezelfde periode onder aan de streep nog 4 miljoen euro over. Bij PostNL nam de omzet af, terwijl de kosten flink stegen. Dit laatste schrijft PostNL vooral toe aan hogere lonen voor bezorgers.

Herna Verhagen, de hoogste baas van het bedrijf, zegt dat "het duidelijk tijd is voor verandering". Eerder hield PostNL al een pleidooi om brievenpost niet meer binnen één, maar binnen twee dagen te gaan bezorgen. "En in de loop van de tijd binnen drie dagen."

Hiervoor moet eerst de wet worden aangepast. Ondertussen verhoogt PostNL dus de prijs voor postzegels "omdat er steeds minder post verstuurd wordt en de kosten hard stijgen". Het bedrijf benadrukt dat de prijsverhoging past binnen de wettelijke ruimte past om jaarlijks tarieven aan te passen.