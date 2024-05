Estafettevrouwen pakken alsnog olympisch ticket, Bol leidt gemengde ploeg naar zilver

Wederom kwamen wereldtoppers Femke Bol en Lieke Klaver niet in actie in de vrouwenploeg op de 4x400 meter, zij werden ingezet in de finale van de gemengde estafette. Zonder Bol en Klaver miste het Oranje-kwartet zaterdag de eerste kans op olympische kwalificatie, en daarmee ook de finale.

In de herkansing wonnen Eveline Saalberg, Myrte van der Schoot, Lisanne de Witte en Cathelijn Peeters zondagavond met overmacht in 3.27,45.

Mannenteams nog niet geplaatst

Bij de mannen op dezelfde afstand ging het ook in de herkansing niet snel genoeg. Eugene Omalla, Terence Agard, Ramsey Angela en Liemarvin Bonevacia werden achter Brazilië, Trinidad en Tobago en Frankrijk vierde in hun serie. Voor de eerste twee van elke serie lag een olympisch ticket klaar.

De mannenploeg veroverde tijdens de Olympische Spelen in Tokio knap zilver op de 4x400 meter. Plaatsing voor Parijs is nog steeds mogelijk, twee startplekken zijn voorbehouden voor landen met de snelste seizoenstijden van teams die zich niet via de World Relays hebben gekwalificeerd.

Ook de sprintploeg op de 4x100 meter moet hopen op dat achterdeurtje. De mannen konden in de herkansing door een mislukte wissel geen gooi door naar een finish in de top twee.