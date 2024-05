Wekdienst 06/05: Landskampioen PSV wordt gehuldigd • Uitreiking Tegels

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Raad van State behandelt een klacht van de partij Jezus Leeft, die niet mag meedoen aan de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. De zitting is om 11.00 uur.

De Chinese president Xi Jinping heeft een ontmoeting met president Macron van Frankrijk en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Het is Xi's eerste bezoek aan Europa in vijf jaar.

De belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland, de Tegels, worden vanavond uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er worden in totaal tien Tegels uitgereikt.

De kersverse landskampioen PSV wordt gehuldigd. Vanaf 17.00 uur gaat de selectie met de platte kar door de stad. De huldiging is live te volgen via NOS.nl en de NOS-app.

Dit is er vannacht gebeurd:

Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan tien verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. Deze groep recidivisten is de laatste drie jaar steeds ongeveer even groot. Van de boetes die zij kregen, bestaat driekwart uit snelheidsovertredingen.

Ook gaat het om parkeerboetes en boetes voor door rood rijden. Dit soort minder zware vergrijpen in het verkeer vallen onder de Wet Mulder, die in 1989 is ingevoerd om het Openbaar Ministerie te ontlasten. Zonder tussenkomst van een rechter kunnen deze overtredingen worden afgedaan met een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Het was lang onduidelijk hoe groot de groep stelselmatige overtreders is. Het CJIB wilde de cijfers niet vrijgeven, maar maakte ze toch openbaar na een beroep op de Wet open overheid door BNR.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In de Arnhemse Eusebiuskerk serveerden vluchtelingen vrijheidssoep om 5 mei te vieren: