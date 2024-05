Meer broedvogels in moeras en zoetwater, minder boerenlandvogels

De populaties van vogelsoorten die in Nederland broeden zijn tussen 1990 en 2023 gemiddeld met ongeveer een kwart gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon, het kenniscentrum over Nederlandse vogels. Er kwamen vooral vogels bij in moeras- en zoetwatergebieden, terwijl vogels op het boerenland juist met minder zijn dan in 1990.

Van de 185 broedvogelsoorten in Nederland zijn er 92 in aantal toegenomen en 83 afgenomen. Negen soorten bleven stabiel en bij één soort is het onduidelijk of er een toe- of afname is.