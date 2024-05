Start finale formatieweek, wat zijn de vier partijen bereid weg te geven?

De onderhandelaars zijn voorzichtig optimistisch. Het idee bestaat dat het onderlinge vertrouwen is gegroeid. "Zonder nou te zeggen dat het allemaal 100 procent is", zei informateur Dijkgraaf voorafgaand aan het reces. "Maar je merkt wel, ze snappen beter van elkaar hoe ze in het hele verhaal zitten."

In principe staan vandaag, dinsdag en woensdag in de agenda voor de onderhandelingen. Donderdag is het Hemelvaart en gebeurt er niets. Er wordt al rekening gehouden met een overleg op vrijdag of misschien wel in het weekend. Een beetje rek is er nog, maar niet veel voordat het verslag van de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol op woensdag 15 mei klaar moet zijn.

Nieuwsuur zocht uit welke politici misschien in een nieuw kabinet komen en of er al een premierskandidaat besproken is: