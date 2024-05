Influencers stuwen omzet cosmeticabranche, mede dankzij (heel) jonge volgers

Iemand die kan meepraten over deze trend is beauty-influencer An Knook. Tien jaar geleden begon ze met make-upvideo's op YouTube en Instagram en inmiddels heeft ze miljoenen volgers. "Toen ik vroeger bij Douglas werkte kochten veel mensen altijd hun vertrouwde luchtje, maar nu zie je steeds vaker dat mensen bereid zijn om iets nieuws te proberen als het goede reviews op sociale media krijgt", zegt Knook.

Haar doelgroep bestaat voornamelijk uit vrouwen tussen 20 en 50 jaar oud, maar ze ziet ook dat heel jonge mensen zich steeds meer laten beïnvloeden door wat er op sociale media gebeurt. "Mijn nichtje is 12 en zij wil echt alles hebben wat ze op TikTok ziet, met name huidproducten zijn erg populair onder die doelgroep."

Knook noemt dat zorgelijk: "Los van het feit dat kinderen zulke producten niet nodig hebben, bestaan er producten die je huidlaag dunner maken. Maar zij weet dat niet en smeert gewoon alles op haar gezicht."

Monica van Ee is voorzitter bij de NCV en ziet hetzelfde gebeuren: "Het gaat soms al om kinderen van 10 tot 12 jaar oud, die rekenen dan crèmes af van ruim 100 euro. Dat heeft hun jonge huid helemaal niet nodig. Waar zijn hun ouders dan, vraag ik me af." Volgens Van Ee is dit niet de doelgroep waar de cosmeticawereld zich op richt.