Grote brand in pand binnenstad Hengelo

In een pand in de binnenstad van Hengelo heeft vannacht een grote brand gewoed. Vanwege het vuur zijn enkele bovenwoningen ontruimd. Niemand raakte gewond.

De brandweer rukte rond 04.00 uur uit voor de brand aan de Molensteeg. De brandhaard was moeilijk te bereiken. "Het is een heel complex, diep pand", zegt een brandweerwoordvoerder tegen RTV Oost. "We zagen in eerste instantie heel veel rook, maar geen vuur."

Omwonenden werd geadviseerd om hun ramen en deuren te sluiten en hun ventilatiesystemen uit te schakelen, als zij last hebben van de rook.

Terug naar huis

Om 06.30 uur meldde de brandweer dat het vuur uit was. De eerste omwonenden mochten weer terug naar hun woning. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Het gebouw waarin de brand woedde, is volgens de regionale omroep een oud winkelpand dat is omgebouwd tot bedrijfsverzamelgebouw met meerdere kantoren.