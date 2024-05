Dodental noodweer zuiden Brazilië opgelopen tot 78

Het dodental als gevolg van zware regenval en overstromingen in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 78. Ook hebben meer dan 115.000 mensen hun huis moeten verlaten, melden de lokale autoriteiten. Het dodental zou nog verder kunnen oplopen, aangezien gisteren 105 mensen als vermist werden opgegeven, terwijl dat er zaterdag 70 waren.

De watersnood in de deelstaat Rio Grande do Sul is het gevolg van aanhoudende regenval. Wegen en bruggen zijn weggespoeld en het vliegverkeer van en naar de stad Porto Alegre is voorlopig stilgelegd. Ruim 400.000 mensen zaten gisteravond zonder stroom.

De Braziliaanse president Lula bracht gisteren een bezoek aan de zwaar getroffen deelstaat. "De bureaucratie zal ons niet in de weg staan, zal ons er niet van weerhouden om de grootsheid van de staat te herstellen", zei hij op een persconferentie. "Het is een oorlogsscenario en er zullen naoorlogse maatregelen nodig zijn", vulde gouverneur Eduardo Leite aan.

Redden met jetski's

Vrijwilligers proberen met boten, jetski's en zelf zwemmend mensen te redden. Een man zegt tegen persbureau Reuters dat hij en drie vrienden met jetski's meer dan vijftig mensen hebben gered. "Het enige dat we horen als we een straat binnenkomen is 'help', 'help.'"

In een opvangcentrum in Porto Alegre beschrijft een vrouw dat zij, haar man en drie kinderen werden gered toen het water bijna de tweede verdieping van hun huis had bereikt. "Er waren overstromingen in september, daarna in november, en nu deze. Het wordt alleen maar erger."