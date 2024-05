Twee Australiërs en Amerikaan gedood tijdens surftrip in Mexico

In Mexico zijn twee Australiërs en een Amerikaan gedood door dieven die de banden van hun pick-up-truck probeerden te stelen. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt op een persconferentie.

De Australische broers en hun Amerikaanse vriend waren op een surftrip en werden sinds eind april vermist. Hun lichamen werden afgelopen week gevonden in de Mexicaanse kuststaat Baja California. De lichamen waren gedumpt in een put van ongeveer vijftien meter diep, op zo'n 6 kilometer van de plek waar de toeristen werden gedood. De lichamen "hebben allemaal een gat in hun hoofd, veroorzaakt door een vuurwapen", zei de openbaar aanklager op de persconferentie.

Volgens de aanklagers zijn er twee mannen en een vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Een van hen had volgens de autoriteiten een geschiedenis van geweld, drugshandel en diefstal.

'Wij eisen veilige stranden'

Baja California grenst aan de Verenigde Staten en staat bekend om de mooie stranden, maar er zijn ook gewelddadige organisaties actief. De dood van de drie toeristen leidt tot veel verdriet en woede onder surfers uit de regio. Tientallen rouwenden, surfers en demonstranten verzamelden zich gisteren in de stad Ensenada.

"Ensenada is een massagraf", viel te lezen op een protestbord. "Australië, we zijn bij je", schreef een man op een surfplank. Een vrouw hield een bord omhoog met de tekst: "Ze wilden alleen maar surfen, wij eisen veilige stranden."

Een vrouwelijke surfer zegt tegen persbureau AP dat surfers in Baja California zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. "Wij zijn vrouwen en willen soms graag alleen surfen. Maar dat doen we nooit vanwege de situatie. We moeten altijd samen gaan."