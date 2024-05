Kampioenscoach Bosz: 'Heel dankbaar dat ik trainer van dit PSV mag zijn'

En niet vergeten, de technische staf. Bosz: "Een voetbalelftal heeft tegenwoordig meer begeleiders dan voetballers. Het is een grote groep die je aanstuurt, met z'n allen hebben we dit bereikt. Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik trainer van dit PSV mag zijn."

Voor volgend jaar ligt de grote uitdaging in het vasthouden van dit niveau, weet hij. "Want er komen is één, er blijven is twee. Ja, dat is moeilijker."

Tillman breekt in

Dan grinnikt Bosz wat. Vanuit zijn ooghoek ziet hij hoe Malik Tillman toekijkt hoe de trainer wordt geïnterviewd. Met een microfoon voor zijn neus zegt de Amerikaanse middenvelder: "Dankzij de trainer hebben we ons ontzettend ontwikkeld, ik denk in bijna alles wel. Verdedigend, maar ook in balbezit. Hij laat ons zo goed zien hoe we ons op moeten stellen op het veld."

Tillman groeide dit seizoen uit tot een van de sterkhouders van dit PSV. Maar blijft de huurling van Bayern München ook ná de zomer in Eindhoven? Dat is de vraag. "Ja, dat zullen we zien. Als ik blijf, dan ben ik heel erg blij. Het hangt meer van de clubs af dan van mij. We zullen zien wat er gebeurt in de toekomst."