Miami-winnaar Norris rook zijn kans: 'Kon Max zien, en dan is er hoop'

Na ruim vijf seizoenen heeft Lando Norris zijn eerste Formule 1-zege binnen. In een race in Miami waarin het voor Max Verstappen niet liep zoals hij wilde, sloeg de Brit van McLaren toe en werd hij de 114de grandprixwinnaar in de geschiedenis van de Formule 1.

"Het voelde ongelofelijk, met het goede publiek en het hele team", zei Norris over hoe het was om zijn zege te vieren. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik voel blijheid, ik lach en dat is niet altijd het geval. Ik droom van deze dagen, vandaag was de dag."

'Lando no-wins'

Tot deze race had Norris het record in handen van meeste podiums zonder zege: vijftien keer. Of deze overwinning een opluchting was?

"Hoeveel ik ook nee wil zeggen, is het wel zo. Ik ben vaak dichtbij geweest, maar het lukte nooit. Een hoop mensen hadden twijfels, maar ik maakte me geen zorgen. Ik had meer vertrouwen dan ooit dat ik en het team hebben wat nodig is. Ik had geduld, deed elke keer mijn ding en ik wist dat mijn tijd zou komen."

'Lando no-wins' werd een ding op social media. Ik ben blij om nu te bewijzen dat deze mensen het mis hadden."