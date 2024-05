Feyenoord boekt eenvoudige zege op PEC Zwolle, Gimenez scoort weer eens

Na de plichtplegingen was het Ueda die de ban brak voor Feyenoord. Hij stond na ruim een half uur vogelvrij in het strafschopgebied van PEC, kreeg de bal van Igor Paixão en schoot rustig in vanuit de draai. Het was voor de Japanner het tweede eredivisieduel op rij waarin scoorde.

Enkele minuten voor rust viel ook de 2-0: Quinten Timber loste een afstandsschot waarmee hij leek te scoren, maar uit de herhaling bleek dat Luka Ivanusec de bal nog van richting had veranderd. De Kroaat kreeg daarmee het doelpunt op zijn naam.

Twee strafschoppen

In de tweede helft bleef het tempo laag. Beide ploegen speelden zeker niet perfect, maar straften elkaars fouten ook niet af. Zo miste Ueda zelfs een strafschop.

De Japanner was in het strafschopgebied onderuit gewerkt door Zwolle-verdediger Anselmo MacNulty en ging zelf achter de bal staan. Ueda schoot die niet slecht in, maar zag zijn penalty wel worden gestopt door doelman Jasper Schendelaar.

De herkansing volgde een kwartier later, toen Calvin Stengs neerging in het strafschopgebied. Ditmaal werd de penalty genomen door Gimenez, die vlak daarvoor was ingevallen voor de ongelukkige Ueda. De Mexicaan faalde niet: zijn rake strafschop betekende de 3-0 én zijn eerste eredivisiegoal sinds 10 maart.