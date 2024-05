Eerste Formule 1-zege Norris na curieuze safety car, Verstappen tweede in Miami

Na 28 rondes kreeg de GP een opvallende wending, toen achteraan de race een crash plaatsvond. Logan Sargeant werd aan het spinnen gebracht door een onhandige actie van Kevin Magnussen, waarna een safety car nodig was.

Die safety car kwam het circuit op voor de neus van Verstappen, die op dat moment tweede lag. Koploper Norris, die als enige nog geen pitstop had gemaakt, zat er dus nog voor en zag zijn kans schoon: hij kon zijn banden verwisselen en de koppositie behouden.

Niet veel later was via de boordradio te horen dat Verstappen klaagde over zijn auto: "Ik krijg de auto niet zo ver dat ik de bochten kan maken, het is een disaster', zei de Nederlander.

Zegetocht Norris

De klaagzang van Verstappen bleek niet zonder reden: de Nederlander kon Norris amper volgen in de laatste ronden en zag de Brit steeds verder uit zicht verdwijnen. Er leek wel degelijk iets mis met de auto van Verstappen.

Norris maakte in de resterende ronden geen fouten meer en troefde de concurrentie op eigen kracht af. In zijn zesde seizoen mocht hij zijn eerste GP-winst vieren, wat hij uitbundig deed. "Het werd tijd", was zijn eerste reactie, met een knipoog. "Ik ben over the moon, ook voor mijn hele team."

Verstappen eindigde op een tweede plek, voor de Ferrari's van Leclerc en Sainz en de Red Bull-auto van ploeggenoot Pérez. Hij toonde zich na afloop sportief. "Je wint en je verliest, dat hoort bij racen. McLaren had meer snelheid vandaag, Lando 'vloog' echt. Ik ben heel blij voor hem, hij verdient het."