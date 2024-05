Roeblev wint masterstoernooi Madrid, geluk Auger-Aliassime is op

De Rus Andrej Roeblev heeft het masterstoernooi van Madrid gewonnen. Hij knokte zich met 4-6, 7-5, 7-5 langs de Canadees Felix Auger-Aliassime.

Het zat Auger bepaald mee deze week in Madrid: hij zag Jiri Lehecka bij een 3-3 stand opgeven en Jakub Mensik na de eerste set. En Jannik Sinner begon zelfs niet eens aan de wedstrijd. En de Canadees, die het liefst indoor speelt, zag in de finale tegen Roeblev het dak vanwege de regen dicht gaan.

In een mum van tijd stond Auger met 4-1 voor (dubbele break). Roeblev was daarna voortdurend dominant in de rally's en Auger moest zich serverend telkens uit de problemen werken. Dat hield hij lang vol, tot aan 5-6 in de beslissende set.