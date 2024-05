Menotti (85), Argentijnse bondscoach tijdens WK 1978, overleden

César Luis Menotti, de oud-bondscoach die Argentinië in 1978 ten koste van Nederland naar de wereldtitel leidde, is op 85-jarige leeftijd overleden.

'El Flaco' was van 1974 tot 1982 coach van Argentinië dat in Buenos Aires in de WK-finale na verlenging met 3-1 van het Nederlands elftal won.

Menotti was spits bij diverse clubs in eigen land, speelde zelf elf interlands, maar werd op zijn 31ste al coach. Naast Argentinië had de kettingrokende coach onder meer FC Barcelona (met landgenoot Diego Maradona in de ploeg) ,Atlético Madrid, Sampdoria, diverse Argentijnse topclubs en Mexico onder zijn hoede.