Zorgpersoneel werkt door na besmetting • Belgische ziekenhuizen raken overvol

Onder leiding van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, spreken Europese regeringsleiders later vandaag met elkaar over betere samenwerking in de bestrijding van het coronavirus. Dat is broodnodig, vertelde correspondent Sander van Hoorn in het NOS Radio 1 Journaal. "Het continent staat in brand maar iedere lidstaat dooft zijn eigen brand, hoewel er wel steeds meer samenwerking is."

Zo wil de Europese Commissie volgende maand een platform lanceren waarbij de corona-apps van lidstaten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Op dit moment werken alleen Ierland, Italië en Duitsland hierin samen. Daarnaast wil de Commissie een rol spelen bij het inventariseren van beschikbare ziekenhuisbedden over de grens en de wederzijdse erkenning van corona(snel)testen. "Maar nationale volksgezondheid blijft in de basis een taak voor de nationale overheden", aldus Van Hoorn.

De correspondent ziet een zekere behoefte bij de lidstaten om beter samen te werken. "Ze willen elkaar in ieder geval niet tegenwerken, zoals we bij de eerste golf soms zagen. De bedoeling van vandaag is vooral elkaar informeren."

Tegen de Volkskrant waarschuwde Michel dat de situatie in Europa op dit moment "heel slecht" is. "Als de lidstaten niet samenwerken, zijn meer doden en economische versplintering onvermijdelijk, en zullen extreme politici daar misbruik van maken."