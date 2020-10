Biodiversiteitsplatform waarschuwt voor nieuwe pandemieën • Koning bezoekt Haags ziekenhuis

In de toekomst zullen er meer pandemieën komen, die zich sneller verspreiden, meer schade toebrengen aan de wereldeconomie en meer mensen doden dan covid-19, tenzij er verandering komt in de wereldwijde aanpak van infectieziekten. Dat staat in een rapport over biodiversiteit en pandemieën van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Onderzoekers van het IPBES schatten dat er nog eens 1,7 miljoen onontdekte virussen voorkomen bij zoogdieren en vogels, waarvan de helft het vermogen kan hebben om mensen te infecteren.

Volgens IPBES-voorzitter Peter Daszak vergroten dezelfde menselijke activiteiten die klimaatverandering en verlies van biodiversiteit veroorzaken, ook het risico op het ontstaan van pandemieën. "Onze landbouwmethoden, niet-duurzame handel, productie en consumptie verstoren de natuur en vergroten het contact tussen wilde dieren, vee, ziekteverwekkers en mensen. Dat is de weg naar pandemieën."

Hij heeft ook positief nieuws, want er zijn steeds meer mogelijkheden om nieuwe pandemieën te voorkomen als we dat goed aanpakken. "We vertrouwen nog steeds te veel op pogingen om ziektes te beheersen nadat ze zich hebben voorgedaan, maar we zouden ons meer moeten focussen op preventie."