PSV eindigt feestdag met intiem moment in leeg stadion, Bosz steekt sigaar op

De feestdag van landskampioen PSV is zondagavond voor met name leden van de technische staf en een aantal spelers geëindigd met een intiem moment in de middencirkel van een inmiddels leeg Philips Stadion in Eindhoven.

Na alle hectiek van het vieren van de 25ste landstitel na de 4-2 overwinning op Sparta Rotterdam eerder op de dag werden er stoelen rond de middenstip gezet en kon de selectie onder het genot van een drankje en een sigaar nagenieten van de dag.

Er werd veel gelachen, maar ook weer gezongen. "Joey moet blijven!", klonk het, gericht aan middenvelder Joey Veerman. De Oranje-international heeft een goed seizoen achter de rug bij PSV en zou de stap naar het buitenland kunnen maken.