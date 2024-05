Pinoké kan play-offs vergeten na nederlaag tegen Kampong, monsterzege Rotterdam

De hockeyers van Kampong hebben zich geplaatst voor de play-offs om de landstitel. De ploeg uit Utrecht is verzekerd van een plek bij de bovenste drie na een 5-3 zege op bezoek bij Pinoké, dat door een monsterzege van Rotterdam achter het net lijkt te vissen.

De mannen van Rotterdam wonnen met liefst 12-0 van het laaggeklasseerde HGC, mede door vier treffers van aanvoerder Jeroen Hertzberger.

Daardoor heeft Pinoké met één wedstrijd te spelen een achterstand van drie punten op Rotterdam, dat meer zeges heeft. In geval van een gelijk puntenaantal, het maximaal haalbare voor de Amsterdammers, is het aantal overwinningen doorslaggevend. Kortom: het doek is gevallen voor de regerend landskampioen én Europees kampioen.