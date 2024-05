AZ maakt strijd om derde plaats weer spannend met zege op concurrent Twente

AZ heeft de strijd om de derde plaats in de eredivisie weer spannend gemaakt door thuis concurrent FC Twente te verslaan: 2-1. Door de overwinning houden de Alkmaarders zicht op de derde plaats, die nu door Twente wordt bezet en recht geeft op uitkomen in de derde voorronde van de Champions League.

Het verschil tussen de beide ploegen is nu twee punten, met nog twee wedstrijden te gaan.

Vroege voorsprong

Een prachtige pass van Daan Rots op Ricky van Wolfswinkel leidde na vijf minuten de 1-0 voor Twente in. Naci Ünüvar loste het eerste schot, maar stuitte nog op doelman Mathew Ryan. Sem Steijn scoorde in de rebound alsnog, nadat Riechedly Bazoer was gestruikeld toen hij de bal weg wilde werken.