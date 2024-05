FC Volendam berust: 'Je degradeert niet op een dag, er is veel gebeurd'

Het was een rumoerig seizoen voor FC Volendam. Een hevige bestuurlijke strijd, het vertrek van voorzitter Jan Smit, technisch manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler en vandaag de degradatie uit de eredivisie door een 1-4 nederlaag tegen Ajax.

"Er is veel gebeurd", zegt aanvoerder Damon Mirani. "Ook op het veld. We zijn niet goed genoeg gebleken. Je degradeert niet op een dag. We hangen er al een tijdje tegenaan. We hadden even een opleving en toen die tik tegen Excelsior (4-0 verlies). Uiteindelijk bloedt het dood."

Assistent-trainer Michael Dingsdag nam eind december de laatste twee wedstrijden van 2023 als interim-coach van Volendam voor zijn rekening en na de winterstop ging Volendam verder met Regillio Simons, die - in tegenstelling tot Dingsdag - wel de vereiste papieren heeft, het over.

'Wilden die laatste strohalm pakken'

Dingsdag ging verder als assistent van Simons en uitgerekend op de dag van de degradatie stond hij er weer alleen voor. Simons ontbrak vanwege ziekte. "We wilden die laatste strohalm pakken", zei hij over de wedstrijd tegen Ajax. "Helaas is het net niet genoeg."