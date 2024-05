Pogacar grijpt macht in Giro en volgt Dumoulin op met ritzege op Oropa

Wie dacht dat Pogacar negatieve gevolgen zou ervaren van het valpartijtje, kwam echter bedrogen uit. Op ruim 4 kilometer van de finish zette hij aan en reed hij de concurrentie er op onverbiddelijke wijze af. Alleen Ben O'Connor leek kort te kunnen volgen, maar hij moest zich ook al snel gewonnen geven.

Pogacar was simpelweg veel beter dan de concurrentie en greep zo de roze trui in de Ronde van Italië. Na de machtige solo in de tweede etappe bedraagt zijn voorsprong op de eerste achtervolgers in het algemeen klassement (Daniel Martinez en Geraint Thomas) al 45 seconden.

De vraag is of er iemand is die het 'Pogi' nog lastig kan maken in de komende weken.