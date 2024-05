Nederlandse turnsters zevende op EK, oppermachtig Italië pakt goud

Italië heeft de teamfinale voor vrouwen bij de EK turnen in het Italiaanse Rimini gewonnen met een totaalscore van liefst 164.162 punten. Groot-Brittannië werd tweede met 162.162 punten en Frankrijk derde met 158.796 punten.

De Nederlandse ploeg eindigde als zevende, met 149.563 punten.

Koningin

Dat de Italiaanse turnsters zeer waarschijnlijk in de teamfinale de dienst uit zouden maken was op voorhand al duidelijk. De ploeg beschikte met de 17-jarige Manila Esposito over de absolute koningin van deze editie van de EK turnen.

Esposito pakte donderdag al de individuele titel op de meerkamp en won zaterdag ook goud op balk én vloer. En zo won ze dus met de teamfinale erbij viermaal goud.