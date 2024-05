Vollering na eindzege Vuelta: 'Geen revanche, wel opluchting'

Een opluchting, ja, dat was het wel, zo moest ze bekennen. Ze was de voorbije maanden weliswaar in vorm, maar kon haar goede benen tot deze week in geen enkele koers te gelde maken.

Soort van nerveus

"Ik was dit voorjaar best goed, alleen lieten de overwinningen op zich wachten. Daar werd ik eigenlijk best wel een soort van nerveus van", aldus Vollering.

Geduld bleek, ook in het wielrennen, eens te meer een schone zaak. "Ik moest me vasthouden aan de gedachte dat ik me best goed voelde. Gelukkig ben ik geduldig gebleven en is het uiteindelijk gelukt om te winnen."