FC Volendam degradeert voor tiende keer uit eredivisie na verlies tegen Ajax

Bij het begin van de tweede helft was Ajax nog steeds niet helemaal wakker en begon Volendam alert. Linksbuiten Darius Johnson was Josip Sutalo de baas en lobde de bal over Rulli. De inzet van de Brit eindigde op de binnenkant van de paal.

Na dat fraaie begin kabbelde de wedstrijd verder en besliste Ajax het duel in de 59ste minuut. Een actie van Mika Godts van links eindigde via Volendam-keeper Mio Backhaus bij Akpom en de Engelsman zette de 0-2 op het scorebord.

Ook Brobbey voegde een doelpunt toe. De spits won het duel van Mirani, speelde zich vrij en plaatste de bal met links in de hoek. Het was de achttiende goal van het seizoen voor de spits. Taylor maakte er met zijn tweede goal van vandaag 0-4 van en Volendam-invaller Benaissa Benamar voorkwam met een kopbal dat Ajax de nul hield.

Op naar elfde promotie

Zo speelde Ajax, waar Steven Berghuis na twee maanden afwezigheid vanwege een rugblessure als invaller zijn rentree maakte, een betere tweede helft en deed de club goede zaken in de strijd om de vijfde plaats. Die plek is na het seizoen goed voor een plaats in de voorronde van de Europa League.

Volendam treurde om de vierde degradatie in zijn laatste vijf eredivisieseizoenen. Althans, echt treuren was het niet, geen tranen aan De Dijk, daarvoor was het lot vooraf al te duidelijk. De thuisploeg kreeg zelfs een bescheiden applaus.

Na een seizoen vol rumoer, naast het veld vooral, moeten de Volendammers zich gaan richten op een wederopstanding in de eerste divisie. Op een nieuwe vaart van de 'Heen en Weer' richting de eredivisie. Dat is vaker gebeurd. Tien keer al promoveerde Volendam, ook een record.