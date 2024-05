Utrecht houdt met zege op Vitesse zicht op vijfde plek en Europa League-voetbal

FC Utrecht behoudt dankzij een zuinige 1-0 winst op Vitesse zicht op plek vijf in de eredivisie, die recht geeft op Europa League-voetbal komend seizoen.

De achterstand op Ajax, dat momenteel vijfde staat, bedraagt drie punten. Ook de Amsterdammers wonnen zondag, met 4-1 van FC Volendam.

Ook NEC is nog in de race om de vijfde plek. De Nijmegenaren komen maandagavond nog in actie, uit bij Excelsior, en kunnen bij winst over Utrecht heen springen.