Cocu en Van der Sar, samen goed voor 231 interlands, zien beiden Abraham

Vandaag precies vijftig jaar geleden werden, zo'n 130 kilometer bij elkaar vandaan, twee jongens geboren die later aanvoerders van het Nederlands elftal zouden worden. En samen een slordige 231 interlands bij elkaar zouden spelen.

Ze speelden zowel tegen als met elkaar. Bij Oranje bijvoorbeeld, waar Van der Sar 130 keer onder de lat stond en actief was op drie WK's en vier EK's. Cocu droeg 101 keer het shirt van het Nederlands elftal en nam deel aan twee WK's en drie EK's.

93 keer stonden ze samen op het veld om het landsbelang te verdedigen. 49 keer wonnen ze.

Prijzenkasten

Op clubniveau won Van der Sar de meeste prijzen van de twee, waaronder twee keer de Champions League (in 1995 met Ajax en in 2008 met Manchester United) en vier landstitels in Nederland en Engeland.

Cocu werd met FC Barcelona in 1999 Spaans kampioen en won met PSV vier landstitels, waaronder die ene historische in 2007, bij de ontknoping der ontknopingen.

De voormalig middenvelder traint nu Derby County, op het tweede niveau in Engeland, na een paar maanden Fenerbahçe te hebben gecoacht en PSV naar drie landstitels te hebben geleid. Van der Sar is sinds 2016 algemeen directeur van Ajax.