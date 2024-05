'Dit is hoe voetbal moet zijn', juicht PSV-captain De Jong bij kampioensfeest

Vandaag alleen maar vreugde, eindelijk. "Ik riep vijf weken geleden al tegen Paul van Kemenade, die alles hier organiseert, dat hij de platte kar klaar moest maken. Luuk zegt dan 'rustig, rustig! We zijn er nog niet', dat is Luuk. Daarin is hij heel belangrijk."

Volgens Veerman was de professionaliteit van De Jong dit seizoen van onschatbare waarde voor de Eindhovenaren. Voormalig PSV'er en NOS-analyticus Ibrahim Afellay noemt de aanvoerder "een voorbeeld in alle opzichten".

De Jong zelf heeft gedurende het seizoen "nooit getwijfeld". "In de winter stonden we tien punten voor. Dan mag je vier keer verliezen en dan zou de concurrent ook nog eens alles moeten winnen. Dat gaat niet gebeuren, maar toch moet je constant scherp blijven." En dus hield hij zijn teamgenoten in toom, op weg naar de eerste titel in zes jaar en De Jongs vijfde in de eredivisie.

"Ik heb er alles aan gedaan. Of dit het maximale is, weet je natuurlijk nooit", antwoordt De Jong op de vraag of hij alles uit zijn carrière heeft gehaald. "Maar ik kan wel heel trots zijn op wat heb bereikt. Ook nu nog, op 33-jarige leeftijd. Ik voel me nog topfit en wil nog meer titels pakken."

Teze: 'Kan alleen maar trots zijn'

Voor kind van de club Jordan Teze is het kampioenschap zijn eerste hoofdprijs. De 24-jarige verdediger speelde nog in de beloftenploeg toen PSV voor het laatst kampioen werd.

"Een fantastisch moment, waar ik van durfde te dromen. Het is uitgekomen", jubelt Teze. "Ik heb het hele seizoen gespeeld en ben kampioen geworden. Uiteindelijk scoor ik ook nog in deze wedstrijd. Ik kan alleen maar trots zijn op mezelf."