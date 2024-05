Beachvolleybalsters Stam en Schoon verrassen bijna tegen nummer één van de wereld

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn uitgeschakeld in de halve finales van het Elite 16-toernooi in Brasilia. Ze kwamen daarin net tekort tegen het Braziliaanse duo Ana Patrícia/Duda, die bovenaan de wereldranglijst staan.

Stam en Schoon wonnen de eerste set nog op indrukwekkende wijze: ze pakten de eerste zes punten allemaal en zetten een overtuigende 21-16 neer. In de daaropvolgende sets lieten de Braziliaanse dames echter hun klasse zien: die eindigden in 10-21 en 10-15.

Met name de eerste set was een bevestiging van de goede vorm waarin Stam en Schoon steken. Als nummer zes van de wereld boeken ze goede resultaten in aanloop naar de Olympische Spelen, waarvoor ze zich normaal gesproken zullen plaatsen. Bij het vorige Elite 16-toernooi, In Mexico, haalden ze de finale.

Mannen later in actie

Later op de dag komen Steven van de Velde en Matthew Immers in actie in de halve finale in de Braziliaanse hoofdstad. Ze schakelden gisteren hun landgenoten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen uit en nemen het op tegen een Duits duo, bestaande uit Nils Ehlers en Clemens Wickler.

Voor Van de Velde en Immers is Olympische plaatsing nog allerminst een zekerheid. Ze staan gedeeld zestiende op de wereldranglijst en moeten bij de eerste zeventien zitten om naar Parijs te mogen. Alle punten die ze op het toernooi in Brasilia verzamelen zijn dus zeer welkom.