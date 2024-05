Beachvolleyballers Van de Velde en Immers naar finale van Elite 16-toernooi

Beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers hebben de finale bereikt van het prestigieuze Elite 16-toernooi in Brasilia. In de halve eindstrijd rekenden ze af met het Duitse duo Nils Ehlers/Clemens Wickler: 21-16, 10-21 en 15-10.

Het is een knappe prestatie en een welkome opsteker voor Van de Velde en Immers, die op een gedeelde zestiende plek staan op de wereldranglijst. Ze moeten bij de eerste zeventien staan om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen, en met de finaleplaats in Brazilië verdienen ze belangrijke punten in die missie.

In de finale wacht in ieder geval een Braziliaanse opponent: het wordt het duo George/Andre (derde op de wereldranglijst) of Evandro/Arthur (negende op de wereldranglijst).