RKC pakt belangrijke punten in strijd om lijfsbehoud met grote zege op Heracles

In de 45ste minuut verdubbelde RKC de voorsprong. Juriën Gaari kopte knap raak op aangeven van Aaron Meijers (0-2). Heracles kreeg bij rust een striemend fluitconcert van de eigen aanhang over zich heen.

Even leek Heracles zich met een goede fase te herpakken, maar toen was daar weer de man in vorm: Min tikte een strakke voorzet van Reuven Niemeijer knap binnen voor de 0-3.

Hattrick

In de 80ste minuut kopte Shawn Adewoye de 0-4 binnen. En twee minuten later liet Min ook nog zijn derde doelpunt van de middag optekenen. Het betekende alweer de zesde goal in de laatste drie wedstrijden van de 24-jarige spits. Twee goals tegen AZ, één tegen FC Utrecht en nu een hattrick tegen Heracles.

Het betekende voor RKC de grootste uitzege ooit in de eredivisie. Daar waren de supporters van Heracles natuurlijk zwaar ontevreden over. "Schaam je kapot", klonk het vanaf de tribunes in Almelo.