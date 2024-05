RKC pakt belangrijke punten in strijd om lijfsbehoud: grote zege op Heracles

Al na acht minuten was het raak voor RKC. David Min, die in plaats van Michiel Kramer in de spits stond, ging alleen op de keeper af en schoot koelbloedig binnen (0-1).

Fluitconcert

In de 45ste minuut verdubbelde RKC de voorsprong. Juriën Gaari kopte knap raak op aangeven van Aaron Meijers (0-2). Heracles kreeg bij rust een striemend fluitconcert van de eigen aanhang over zich heen.

Even leek Heracles zich met een goede fase te herpakken, maar toen was daar weer de man in vorm: Min tikte een strakke voorzet van Reuven Niemeijer knap binnen voor de 0-3.