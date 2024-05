17-jarige jongen geeft zichzelf aan voor aanval op Duitse Europarlementariër

Een 17-jarige jongen heeft zich aangegeven bij de politie voor de aanval op de Duitse Europarlementariër Matthias Ecke. De sociaaldemocraat raakte gisteren zwaargewond bij een aanval door onbekenden en moest een operatie ondergaan.

De 41-jarige Ecke werd door vier onbekenden aangevallen toen hij verkiezingsposters aan het plakken was in Striesen, een dichtbevolkte wijk in Dresden. Een paar minuten eerder had de groep volgens de politie ook een 28-jarige campagnemedewerker van de Groenen belaagd. Hij was eveneens posters aan het plakken en raakte gewond toen hij werd geslagen en geschopt door de daders.

Omdat de persoonsbeschrijvingen van getuigen overeenkomen en de twee incidenten in hetzelfde gebied en kort na elkaar plaatsvonden, gaan de autoriteiten ervan uit dat het om dezelfde daders gaat.

Alle daders worden door de politie geschat op een leeftijd tussen de 17 en 20 jaar. Volgens getuigen droegen ze donkere kleding, aldus een politiewoordvoerder.

De 17-jarige jongen heeft toegegeven dat hij Ecke heeft neergeslagen, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wie de andere daders zijn. Ook een motief is nog niet bekend.

'Aanval op de democratie'

SPD-leider Klingbeil heeft geschokt gereageerd op de aanval op zijn partijgenoot. In een interview met Tagesschau roept hij op tot meer bescherming voor politici.

Gisteren riep bondskanselier Olaf Scholz (SPD) al op tot een "gezamenlijke actie tegen rechts". Hij noemde de aanval op Ecke bedroevend. "De democratie wordt hierdoor bedreigd", zei Scholz. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) sprak van een "aanval op de democratie".

Het was de tweede keer in een paar dagen tijd dat een politicus werd aangevallen in Duitsland. Afgelopen donderdag werden twee leden van de Groenen aangevallen in Essen, een stad in het Roergebied.

'Ze beschouwen ons als vogelvrijverklaarden'

Volgens de SPD kregen meerdere campagneteams de afgelopen tijd te maken met intimidatie en beledigingen. De sociaaldemocraten in de deelstaat Saksen, waar Dresden in ligt, wijten de aanvallen mede aan de "zaden" die de rechts-populistische AfD en rechts-extremisten volgens hen hebben gezaaid.

"Hun aanhangers zijn nu volledig losgeslagen en beschouwen ons blijkbaar als vogelvrijverklaarden", aldus het partijbestuur in de deelstaat. Of het in dit geval echt om een aanval vanuit extreemrechts gaat, is echter niet bekend.

Het aantal bedreigingen en aanvallen op Duitse politici neemt al jaren toe. Er is sprake van een verdubbeling sinds 2019, zo blijkt uit cijfers die de regering in januari vrijgaf. Vorig jaar waren er 1200 aanvallen, waarvan 478 op leden van het rechts-populistische Alternative fur Deutschland en 420 op SPD-politici.