Israël sluit kantoren van Qatarese nieuwszender Al Jazeera

Israël gaat de kantoren van de Qatarese nieuwszender Al Jazeera sluiten. Al Jazeera is al langer een doorn in het oog voor de Israëlische premier Netanyahu, die de Arabische zender nu in een verklaring "opruiend" noemt. De maatregel is onmiddellijk van kracht, zegt de minister van Communicatie Shlomo Karhi op X.

De zender doet kritisch verslag van de oorlog in Gaza. Netanyahu heeft vorige maand al gezegd dat hij de nieuwszender wil verbieden om vanuit Israël uit te zenden. Het Israëlische parlement heeft recentelijk een wet aangenomen die de weg vrijmaakt voor een ban. Volgens Al Jazeera kan op basis van die wet de zender voor in eerste instantie 45 dagen worden geband.

Karhi zei eerder dat de zender verboden zou worden omdat het fungeert als propagandakanaal van Hamas. "Er zal geen persvrijheid zijn voor spreekbuizen van Hamas."

Live vanuit Gaza

Al Jazeera ontkent die beschuldigingen en zegt dat Israël systematisch journalisten aanvalt in de Gazastrook. De communicatieafdeling van de zender sprak van "aanhoudende aanvallen op Al Jazeera en de persvrijheid".

Al Jazeera is een van de weinige internationale mediakanalen die nog live uitzenden vanuit Gaza. De zender wordt gefinancierd door de Qatarese regering, maar zegt onafhankelijk te opereren.