CoronaMelder: 10.000 meldingen per dag, ook op meer dan anderhalve meter

De CoronaMelder - anp

Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die als chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app. Die is inmiddels 3,7 miljoen keer gedownload. Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van een besmet persoon, erkent Roozendaal. "In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct. Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand." Zo'n 70 procent van de mensen die een melding krijgen is sowieso binnen anderhalve meter afstand van een besmet persoon geweest, schat het ministerie. Zo'n 20 procent krijgt de melding als er anderhalve tot drie meter afstand is geweest: op 'veilige' afstand, maar nog relatief dicht in de buurt. Maar van de tachtig mensen die bij een praktijktest op een Defensieterrein op grotere afstand stonden, kregen een paar proefpersonen een melding terwijl ze tussen drie en tien meter afstand stonden. Bij de praktijktest ging het daarbij om kleine aantallen. "Maar op 10.000 meldingen per dag zijn dat er alsnog wel tientallen", zegt Roozendaal. "Het ging daarbij wel om mensen die langere tijd bij iemand met corona in de buurt waren." Op hoeveel afstand gewaarschuwde mensen in de praktijk waren, weten de bouwers van de app niet: er worden geen statistieken bijgehouden en wie een melding ontvangt, weten ze ook niet. Zelfs het aantal van 10.000 meldingen is een schatting. "Zo'n 1400 à 1500 positief geteste mensen gebruiken hem per dag, en we schatten dat die gemiddeld 5 tot 15 contacten hebben gehad." Bluetooth De corona-app werkt via Bluetooth. Die technologie heeft een bereik van maximaal 10 meter. Iemand die een melding krijgt van de app, was dus in ieder geval op die afstand. "Maar de kans dat het daadwerkelijk om tien meter gaat, nadert nul", zegt Roozendaal.

De app meet namelijk de sterkte van het Bluetooth-signaal en probeert op die manier een inschatting van de afstand te maken. Of je een telefoon in je broekzak hebt, maakt daarbij ook uit. "Als je twee telefoons op 2,5 meter van elkaar op een tafel hebt liggen, en een van de twee is van iemand die positief is getest en ook de corona-app gebruikt, zou je best een melding kunnen krijgen", zegt Roozendaal. "Als je hem in je broekzak hebt, is die kans al een stuk kleiner." Toch in quarantaine Op sociale media gaan verhalen rond van mensen die zeggen meldingen te hebben gehad, terwijl ze bij niemand in de buurt zijn geweest. "Dat is heel onwaarschijnlijk", zegt Roozendaal. "We horen soms ook verhalen van mensen waarbij de app misschien het signaal van de buren lijkt op te pikken, maar dat lijkt heel erg mee te vallen." Wel kan een signaal in een tuin zijn opgepikt. "Dat de buren bijvoorbeeld aan beide kanten van een heg zaten, dicht bij elkaar", zegt Roozendaal. "En we kennen ook een verhaal dat het signaal door een ruit zou zijn gegaan."

'Gezond verstand' Wie op de website van CoronaMelder kijkt, ziet nergens staan op welke afstand je precies een melding krijgt. Wie daarna de helpdesk belt voor verduidelijking, kon tot en met dinsdag een opvallend verhaal te horen krijgen. "De app registreert ontmoetingen tot wel tien meter, dus of je in quarantaine moet? Gebruik je gezond verstand", kregen sommige bellers te horen. "We hebben veel nieuwe mensen aangenomen en die hielden zich niet allemaal aan het script", zegt Roozendaal. "De helpdesk is bedoeld voor mensen die technische hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met het installeren van de app. Voor dit soort zaken moet de helpdesk doorverwijzen naar de algemene adviezen die er zijn of naar de GGD."