Bekende Palestijns-Britse chirurg toegang geweigerd tot Frankrijk

Vorige maand werd de chirurg de toegang tot Duitsland ontzegd, waar hij in Berlijn zou deelnemen aan een pro-Palestijnse conferentie. De politie op het vliegveld weigerde de toegang vanwege "de veiligheid van de mensen op de conferentie en de openbare orde", zei hij toen tegen AP.

De conferentie zelf werd binnengevallen en opgedoekt door de Duitse politie. Volgens de politie was er een livestream vertoond op de conferentie van een persoon die geen politieke activiteiten in Duitsland mag uitvoeren.

Abu Sitta woont in het Verenigd Koninkrijk en werkte in het begin van de oorlog een aantal weken als chirurg in Gaza. Over zijn ervaringen in onder meer het Al-Shifa-ziekenhuis vertelde hij meerdere keren als ooggetuige bij internationale media als Al-Jazeera, BBC en CNN. Hij spreekt zich veelvuldig uit tegen de Israëlische agressie in Gaza.