3x3-basketballers hebben olympisch ticket voor het grijpen

De Nederlandse 3x3-basketballers zijn nog één zege verwijderd van deelname aan de Olympische Spelen van Parijs.

De ploeg van bondscoach Aron Royé zegevierde zondag in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi in het Japanse Utsunomiya op Mongolië (21-11). Oranje strijdt later vandaag tegen Frankrijk of Litouwen in de eindstrijd om het olympisch ticket.