Kermisexploitanten belaagd in Emmeloord met vernielingen en scheldpartijen

Op de kermis in Emmeloord zijn meerdere dagen op rij ongeregeldheden geweest. Jongeren keerden zich tegen de kermisexploitanten. Die voelen zich onveilig, schrijft Omroep Flevoland.

Er is onder meer met stenen en vuurwerkbommen naar de kramen gegooid. Ook hebben de jongeren tot diep in de nacht getoeterd bij de stand- en slaapplekken van de kermisreizigers. "Daar liggen papa's, mama's en kleine kinderen te slapen. Dat kan toch niet?" zegt kermisorganisator René Duursma. "Kermismensen zijn wel wat gewend, maar waren nu echt bang."

De exploitanten zijn uitgescholden, onder meer voor 'zigeuner' en 'kankerjood'. "Je ziet discriminatie op veel gebieden voorbijlomen. Ook wij worden daarmee geconfronteerd. Dit lijkt een opgezette actie tegen de kermisexploitanten", aldus Duursma.

Vernielingen

Woensdagnacht was het volgens Omroep Flevoland al onrustig op de kermis. Donderdagavond is extra politie ingezet vanwege ruzie tussen meerdere jongeren. Er zouden onder andere afzetpaaltjes op het terrein zijn vernield.

Er is niemand aangehouden en volgens de politie vielen er geen gewonden. De gemeente stelt echter in een verklaring dat er tientallen jongeren slaags met elkaar raakten en verschillende vernielingen zijn gepleegd.

Duursma staat versteld van de agressie. "We zitten op het platteland, en dan deze problemen? Dat kan toch niet", zegt hij.

"Ik heb er geen goed woord voor over", reageert burgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder, waar Emmeloord onder valt. Atze Lubach-Koers van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders noemt de belaging een "unieke situatie".

Kermis eerder dicht

Vanwege de onrust heeft de burgemeester maatregelen genomen. Zo moest de kermis vrijdagavond al om 20.00 uur dicht (in plaats van 23.30 uur) en werd extra beveiliging ingezet. Het is de eerste keer dat dit soort maatregelen nodig waren op de kermis in Emmeloord, aldus de gemeente.

Toch ging het mis. Zo'n 110 jongeren zouden spullen van exploitanten hebben vernield. Ook werden discriminerende leuzen geroepen richting de kermisexploitanten. Beelden daarvan zijn verspreid via sociale media.

De kermis duurt tot en met vanavond. Het is nog niet duidelijk welke extra maatregelen worden genomen. De burgemeester zegt dat er al "wat jongeren in beeld" zijn. "We gaan hen zeker bezoeken."