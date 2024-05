Overstromingen op Curaçao, schade aan nationaal park Jandino Asporaat

Op Curaçao heeft hevige regenval in de nacht van 3 op 4 mei geleid tot overstromingen. Door het regenwater zijn veel dammen doorgebroken en heeft het water vrij baan, schrijven lokale media. Met name in Bándabou, het westelijke deel van Curaçao, heeft dit geleid tot veel schade.

Gisterochtend gaf de Meteorologische Dienst Curaçao, de weerdienst van het eiland, code oranje af wegens onweersbuien. Premier Pisas heeft gisteren meerdere partijen bijeengeroepen voor een spoedvergadering over de schade die de zware regenval heeft aangericht.

Hofi Mango

Nationaal Park Hofi Mango, een natuurpark dat werd opgezet door comedian Jandino Asporaat en zijn broer, is overstroomd geraakt door een damdoorbraak. De beheerder van het park en zijn gezin konden net op tijd geëvacueerd worden, schrijft Asporaat op Instagram.

"We leven mee met alle slachtoffers van Bándabou en hopen dat deze ramp beperkt zal blijven bij deze enorme materiële schade en geen menselijke slachtoffers zal eisen."

Volgens Asporaat zijn de overstromingen te wijten aan slecht onderhoud van de dammen op het eiland. "Als er om ons heen niet de benodigde maatregelen worden getroffen die belangrijk zijn voor de infrastructuur en veiligheid van het gebied, is het letterlijk dweilen met de kraan open."

'Probleem vooruitgeschoven'

Asporaat heeft ook contact gehad met de premier van het eiland. "Ik heb met minister-president Pisas gesproken over het ernst van de situatie en verteld dat wij klaarstaan om te ondersteunen en actie te ondernemen", laat hij weten op Instagram.

"Het probleem wordt al decennia lang vooruitgeschoven. Het niet aanpakken wordt ons nu fataal. Laten wij nu handen ineenslaan en het nu voor eens en altijd oplossen."

Inmiddels heeft hij laten weten onderweg te zijn naar Curaçao "om mensen bij te staan en de schade op te nemen". "Het ziet er niet goed uit, maar god is groot en het gaat hoe dan ook goed komen", zegt hij in een videobericht. Asporaat heeft enkele shows afgezegd.