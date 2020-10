Orkaan Molave veroorzaakt tientallen doden en vermisten in Vietnam

De orkaan Molave raast over Vietnam en heeft aan minstens 25 mensen het leven gekost. Meer dan 42 personen worden nog vermist, melden Vietnamese staatsmedia. Honderden reddingswerkers zoeken naar slachtoffers, maar hun werk wordt bemoeilijkt door het slechte weer.

In het dorpje Tra Van in centraal Vietnam werden acht lichamen gevonden nadat woningen waren ingestort door een aardverschuiving. In een dorp verderop zijn huizen verzwolgen door modderstromen. Drie mensen kwamen om het leven, tientallen bewoners worden vermist.

De Vietnamese marine heeft de lichamen van twaalf vissers geborgen nadat hun boten door de storm waren gezonken. Veertien vissers worden nog vermist.

Volgens meteodiensten wordt Vietnam geteisterd door de zwaarste stormen sinds twintig jaar. De regering heeft inmiddels de noodtoestand afgekondigd. Meer dan een miljoen Vietnamezen zitten zonder stroom. Bijna 60.000 woningen zijn beschadigd. Op veel plaatsen zijn de wegen onbegaanbaar door omgewaaide bomen. Eerder deze week werden de Filipijnen zwaar getroffen door Molave.