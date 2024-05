Frans Thijssen blij met terugkeer 'zijn' Ipswich: 'Op afstand een feestje gevierd'

Thijssen geldt bij Ipswich Town nog altijd als een clublegende. "Ik kom nog een keer of twee per seizoen langs om een wedstrijdje te kijken en dan word ik altijd met open armen ontvangen", zegt Thijssen. "Je wordt daar nooit vergeten, dat gevoel heb ik tenminste als ik terugga."

Dat is niet vreemd, als je Thijssens staat van dienst voor Ipswich bekijkt. In dienst van 'The Tractor Boys' werd hij, als eerste Nederlander ooit, verkozen tot voetballer van het jaar in Engeland. Bovendien won hij in teamverband dus het tweede Europese clubtoernooi.

"Dat was wel speciaal ja, want we speelden in de finale tegen AZ, wat in die tijd ook de nummer één van Nederland was", memoreert de voormalig middenvelder.

Uitdaging in de Premier League

Makkelijk zal het voor Ipswich Town niet worden in de Premier League volgend seizoen. De club wordt daar een kleintje tussen de financiële superkrachten in 's werelds rijkste competitie. Toch ziet Thijssen het positief in voor zijn club.

"Kieran McKenna, de Noord-Ierse coach, heeft het echt heel goed gedaan en is erg populair op het moment. Sinds hij er is heb je het idee dat het als een trein loopt. De resultaten zijn geweldig: als je als trainer twee jaar achtereen promoveert, dan kun je niet meer kapot natuurlijk..."

En qua geld? "Ed Sheeran, de zanger, is shirtsponsor van de club en zorgt wel voor wat financiële support. Ook de promotie zelf levert natuurlijk geld op dus ze zullen wel wat hebben voor versterkingen."