Dramatisch verlies in lokale verkiezingen slecht nieuws voor premier Sunak

Plaatselijke verkiezingen in Engeland zijn uitgelopen op een drama voor zittend premier Sunak. Met 106 van de 107 uitslagen bekend verloor zijn Conservatieve partij bijna de helft van zijn gemeenteraadszetels en is die op lokaal niveau nu de derde partij, na Labour en de Liberal-Democrats.

Ook verloren de Tory's nipt de burgemeestersverkiezingen in Birmingham en kon niet worden voorkomen dat Labour-burgemeester Sadiq Khan een historische derde termijn in Londen kreeg. Door de posten in Liverpool en Manchester te behouden levert Labour nu burgemeesters in de vier grootste Engelse steden.

"We zijn je onenigheid, je chaos en je mislukkingen zat", was de boodschap van oppositieleider Starmer aan de premier. "Als je een land na 14 jaar regeren slechter achterlaat dan je begon, dan verdien je het niet om aan de macht te blijven.'

Starmer riep Sunak op om snel nationale verkiezingen uit te schrijven, aangezien in het Verenigd Koninkrijk de zittend premier dat moment mag bepalen. "Helaas is ons land slachtoffer van een zombie-regering, die het land in onzekerheid houdt omdat de premier bang is dat hij de verkiezingen zal verliezen."