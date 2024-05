Twee estafetteteams pakken olympisch ticket op de Bahama's, drie herkansingen

In de herkansing worden ploegen die de finale niet hebben bereikt, opnieuw ingedeeld in series van acht teams, de top twee van elke serie plaatst zich voor de Spelen.

Of Bol en Klaver zondagavond (lokale tijd) wel in actie komen bij de 4x400 meter vrouwen, is nog niet bekend. Mochten de Nederlandse vrouwen dit weekend geen ticket voor de Spelen in de wacht slepen. kan de ploeg zich mogelijk op basis van de wereldranglijst alsnog plaatsen voor het olympisch toernooi.