Twee estafetteams pakken olympisch ticket op de Bahama's, drie herkansingen

Twee Nederlandse estafetteploegen hebben op de eerste dag van de World Relays op de Bahama's een startbewijs voor de Olympische Spelen in Parijs in de wacht gesleept. Voor drie andere teams volgt er zondag een herkansing.

Op de eerste dag lag er voor de eerste twee van elke serie een plaats in de finale en een ticket voor Parijs klaar.

Op de 4x400 meter gemengd kwamen toploopsters Femke Bol, Lieke Klaver in actie met Isayah Boers en Isaya Klein Ikkink. Bol moest als slotloopster nog wel een achterstand goedmaken, maar hield sterke ploegen van de Dominicaanse Republiek, Jamaica en de Bahama's uiteindelijk ruim achter zich.

De Nederlandse ploeg won de serie in 3.12,16 en mag zondagavond strijden om de wereldtitel. Alleen de Amerikaanse formatie liep sneller dan het Nederlandse viertal: 3.11,52.

Ook op de 4x100 meter voor vrouwen sloeg het Nederlandse kwartet meteen toe. N'Ketia Seedo, Tasa Jiya, Minke Bisschops en Marije van Hunenstijn werden tweede achter Groot-Brittannië (42,33) in 42,88. Ook zij lopen zondag de finale in Nassau.

Herkansingen

Op de 4x400 meter bij de vrouwen ging niet de sterkste ploeg van start. Zo bleven de toppers Bol en Klaver aan de kant bij de regerend wereldkampioen. Myrthe van der Schoot, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte en Cathelijn Peeters plaatsten zich niet voor de finale en werden in 3.28,10 derde, achter Italië en Canada.

In de herkansing worden ploegen die de finale niet hebben bereikt, opnieuw ingedeeld in series van acht teams, de top twee van elke serie plaatst zich voor de Spelen.

Of Bol en Klaver zondagavond (lokale tijd) wel in actie komen bij de 4x400 meter vrouwen, is nog niet bekend. Mochten de Nederlandse vrouwen dit weekend geen ticket voor de spelen in de wacht slepen. kan de ploeg zich mogelijk op basis van de wereldranglijst alsnog plaatsen voor de Spelen.