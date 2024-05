De Jong, Veerman-Schouten en het Bosz-effect: de zes pijlers onder landstitel van PSV

Bayern München-huurling Tillman deed het ook prima, maar had even tijd nodig om zich te onderscheiden. Pepi moet het in de schaduw van De Jong vooral met invalbeurten doen, maar was dit seizoen meermaals het goudhaantje. Denk bijvoorbeeld aan zijn kopgoal tegen Sevilla, die PSV naar de knock-outfase van de Champions League bracht.

Benítez, de beste PSV-goalie sinds Gomes

In zijn eerste jaar werd doelman Walter Benítez nogal eens bekritiseerd, maar dit seizoen verdween de scepsis. De Argentijn stond er op de momenten dat het moest en hield alleen al in de eredivisie achttien keer de nul. Veruit het meest van alle keepers in de competitie.

Benítez wordt alom geprezen als de beste PSV-doelman sinds Heurelho Gomes. Heel vreemd is dat niet. Wie was de laatste sluitpost van de Eindhovenaren die achttien clean sheets noteerde in een eredivisieseizoen? Juist, de illustere Braziliaan.