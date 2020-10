Avondklok in Philadelphia na twee nachten van rellen en plunderingen

Na de protesten en rellen van de afgelopen twee nachten is er in Philadelphia een avondklok afgekondigd. De onrust in de Amerikaanse stad ontstond nadat een zwarte man door politieagenten gedood werd. Volgens de familie van de 27-jarige Walter Wallace kampte hij met psychische problemen. De man had een bipolaire stoornis, en verkeerde hij in een crisissituatie.

De man liep maandag met een mes rond en negeerde een politiebevel om het wapen te laten vallen. Volgens de lezing van de politie zijn er veertien kogels op Wallace afgevuurd. De twee agenten die betrokken waren bij het incident vuurden beiden zeven keer. Hoe vaak hij geraakt is, is niet bekend.

Bij de rellen van afgelopen dagen werden 172 mensen gearresteerd. 53 agenten raakten gewond nadat vredige demonstraties uitmondden in rellen. Volgens de gemeente waren er dinsdag zeker duizend mensen betrokken bij plunderingen. Door dat hoge aantal werd de politie verrast. Om verdere escalatie te voorkomen mag van 21.00 uur tot 06.00 uur niemand zich op straat begeven. De Nationale Garde is opgeroepen om de hulpdiensten in Philapdelphia te komen versterken. De aankomst van de troepen wordt vrijdag verwacht.

De avondklok lijkt te werken. Een demonstratie die eerder op de avond gepland stond werd uitgesteld en daarna afgelast nadat er slechts een tiental betogers op kwam dagen. Vier mensen werden later aangehouden wegens het overtreden van de avondklok.