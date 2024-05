Meerdere aanhoudingen na vechtpartij op Utrecht CS, slachtoffer naar ziekenhuis

De politie werd rond 05.15 uur opgeroepen voor een steekincident op het stationsplein, maar later bevestigde een woordvoerder dat er geen wapens waren gebruikt.

Een NOS-redacteur ter plaatse zag zeker tien politieagenten van de stationshal een perron op rennen. Daar werden twee mannen aangehouden.

Het treinverkeer van en naar het station werd tijdelijk stilgelegd op last van de politie, maar is inmiddels weer hervat.

Al jaren sprake van overlast

Het stationsplein van Utrecht Centraal kampt al jaren met overlast. In 2022 maakte de gemeente het mogelijk om een verblijfsontzegging op te leggen voor mensen die overlast veroorzaken op het stationsplein. Een verblijfsontzegging kan alleen worden opgelegd in een gebied waar sprake is van structurele overlast.