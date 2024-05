Australische politie schiet tiener dood na mesaanval

In de Australische stad Perth heeft de politie een jongen van 16 doodgeschoten na een mesaanval. De tiener had kort daarvoor op een parkeerplaats ingestoken op een voorbijganger. Die man raakte zwaar gewond, maar ligt inmiddels in stabiele toestand in het ziekenhuis.

De politie gaat uit van een terreurdaad. De jongen deed al mee in een programma voor geradicaliseerde jeugd, nadat er waarschuwingen over hem waren binnengekomen uit de moslimgemeenschap. Bovendien had hij kort voor het incident het noodnummer gebeld om te zeggen dat hij geweld zou gaan gebruiken.

Volgens de autoriteiten handelde de jongen alleen. De politie meent dat de dreiging voorbij is nu de jongen is uitgeschakeld.

Meer geweld

Het is het derde geweldsincident in Australië in korte tijd. Halverwege april stak een verwarde man zes mensen dood in een winkelcentrum in Sydney, twee dagen later viel een islamitische jongen een Assyrisch orthodoxe priester aan tijdens een kerkdienst.

Volgens de politie was die laatste aanval ook een daad van terreur. Zes bekenden van deze dader werden opgepakt omdat ze mogelijk een rol hebben gespeeld in die aanslag. Zij zitten allemaal nog vast.

De golf van geweld is opmerkelijk, omdat dit soort geweldsincidenten niet vaak voorkomen in Australië. De vuurwapenwetten zijn er strikt en steekwapens zijn verboden op openbare plekken.